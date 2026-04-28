La Thaïlande anticipe une croissance plus faible et moins de touristes, invoquant la guerre au Moyen-Orient

( AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA )

La croissance économique et le nombre de touristes en Thaïlande devraient baisser cette année, a indiqué mardi le ministère des Finances, invoquant la guerre au Moyen-Orient qui fait fluctuer les prix mondiaux de l'énergie.

La croissance du PIB du pays devrait reculer à 1,6% en 2026, selon le communiqué du ministère, contre 2,4% en 2025.

Le gouvernement avait déclaré en février situer les prévisions de croissance pour 2026 entre 1,5 et 2,5%.

Ce pays d'Asie du Sud-Est connaît une croissance anémique. Son secteur du tourisme est vital, mais le nombre d'arrivées de visiteurs n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie.

La Thaïlande s'attend à accueillir environ 33,5 millions de touristes étrangers cette année, soit environ deux millions de moins que les précédentes estimations, a également annoncé le ministère mardi.

Le nombre de touristes en provenance d'Europe et du Moyen-Orient a diminué en raison de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a débuté fin février et a fait grimper les prix du carburant, a ajouté le ministère.

Les visiteurs en provenance du Moyen-Orient ont chuté d'un tiers en mars par rapport au même mois l'année dernière, et les arrivées européennes ont baissé d'environ 4%, tandis que les touristes en provenance d'autres pays asiatiques ont augmenté de 6%, selon les chiffres du ministère thaïlandais du Tourisme.

La Thaïlande a accueilli près de 33 millions de visiteurs étrangers au total l'année dernière.

L'inflation sous-jacente (qui ne tient pas compte des prix les plus volatils, comme l'alimentation ou l'énergie) du pays devrait atteindre 3% cette année, contre une estimation précédente de 0,3%.