Unilever maintient ses prévisions malgré les incertitudes macroéconomiques

( AFP / BEN STANSALL )

Le géant britannique de l'hygiène et de l'alimentation Unilever, qui vient d'annoncer la séparation de sa division alimentaire, a maintenu jeudi ses prévisions annuelles malgré "un contexte macroéconomique incertain", après un premier trimestre satisfaisant.

"Nous avons bien démarré l'année avec une croissance tirée par les volumes, portée par nos marques phares et une performance positive dans l'ensemble de nos groupes d'activité", se félicite le directeur général de l'entreprise, Fernando Fernandez, cité dans un communiqué.

"Malgré un contexte macroéconomique de plus en plus incertain", le dirigeant dit rester "confiant" dans la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs annels, avec une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent compris entre 4% et 6 %.

Le groupe souligne cependant que son résultat devrait plutôt se situer "dans le bas" de cette fourchette.

Le chiffre d'affaires sur le trimestre est en baisse de 3,3% par rapport à l'exercice précédent, à 12,6 milliards d'euros, ce que le groupe impute à un effet de change négatif. La performance opérationnelle est meilleure, avec une croissance sous-jacente de 3,8%.

Le début d'année a été marqué par l'annonce le 31 mars de la fusion de la branche alimentaire d'Unilever avec le groupe américain McCormick & Company dans le cadre d'un accord valorisant cette division 44,8 milliards de dollars (39 milliards d'euros).

Cette opération devrait être finalisée "d'ici la mi-2027 au plus tard", est-il souligné dans le communiqué.

La nouvelle entité réunira sous un même toit les soupes Knorr, les moutardes Maille et la mayonnaise Hellmann's d'Unilever et les épices Ducros, les ingrédients de pâtisserie Vahiné ou la moutarde French's de McCormick.

Cette fusion donnera naissance à "un acteur mondial d'envergure dans les arômes et saveurs" -baptisé McCormick- dont les marques ont généré en cumulé 20 milliards de dollars (17,4 milliards d'euros) de chiffre d'affaires en 2025.

Séparé de sa division alimentation, le groupe britannique deviendra pour sa part une entreprise presque entièrement tournée vers les cosmétiques, l'hygiène et l'entretien de la maison avec un chiffre d'affaires de 39 milliards d'euros l'an passé, grâce à des marques comme les savons Dove et les déodorants Axe.

Le titre était stable à la Bourse de Londres jeudi en début de matinée.