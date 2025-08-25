La Thaïlande achète quatre avions de chasse suédois Gripen (Saab)

Un Gripen JAS 39 à Leeuwarden, aux Pays-Bas, le 8 avril 2025. ( AFP / JOHN THYS )

La Thaïlande va acheter quatre avions de chasse Gripen au groupe suédois Saab pour un montant de 5,3 milliards de couronnes (480 millions d'euros), a annoncé lundi le constructeur dans un communiqué.

L'armée de l'air thaïe avait fait part en juin de sa volonté d'acheter des JAS 39 Gripen E/F de Saab afin de remplacer ses F-16 américains A/B achetés dans les années 1980.

"La Thaïlande est déjà un utilisateur bien établi du Gripen et connaît les atouts du Gripen pour les forces armées royales thaïlandaises. La Thaïlande a choisi l'avion de combat le plus moderne du marché pour construire sa prochaine génération de capacités stratégiques et indépendantes", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab.

Le contrat a été signé à l'occasion de la visite en Suède du chef d'état-major de l'armée de l'air, Punpakdee Pattanakul.

Ce contrat porte sur quatre appareils qui doivent être livrés entre 2025 et 2030.

Saab a aussi signé avec l'armée thaïe un accord "offset" (compensation industrielle) prévoyant "un transfert important de technologies de défense et une coopération industrielle".

Le parlement suédois a autorisé le gouvernement à conclure des accords avec la Thaïlande pour la vente d'un maximum de douze Gripen E/F, a précisé de son côté le gouvernement dans un communiqué séparé.

La Thaïlande exploite actuellement 11 vieux Gripen ainsi que des dizaines de F-16.

Outre la Suède et la Thaïlande, le Gripen a été vendu à la République tchèque, la Hongrie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Le Gripen E/F, sa version la plus récente, a déjà été vendue à la Suède et au Brésil.