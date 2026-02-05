La tempête Leonardo frappe l'Espagne et le Portugal, un mort et une disparue

Un homme est mort au Portugal et une femme est portée disparue en Espagne alors que la tempête Leonardo s'est abattue jeudi sur la péninsule ibérique, soulevant de vents violents et provoquant des pluies diluviennes.

Le Portugal et l'Espagne ont été frappés par une demi-douzaine de tempêtes hivernales depuis le début de l'année, faisant plusieurs morts et causant des dégâts matériels considérables.

Un homme d'environ 70 ans est décédé mercredi dans la région d'Alentejo, dans le sud du Portugal, alors que sa voiture a été emportée sur une route inondée près d'un barrage, ont indiqué les autorités portugaises.

Dans la province de Malaga, dans le sud de l'Espagne, une femme a disparu après avoir été emportée par le courant puissant de la rivière Turvilla alors qu'elle tentait de sauver son chien.

"Nous avons passé tout l'après-midi et toute la nuit d'hier à fouiller la rivière, depuis l'endroit où la femme est tombée jusqu'à l'embouchure. Nous avons retrouvé le chien, mais pas elle", a déclaré Manuel Marmolejo, chef des pompiers de Malaga, à la télévision espagnole.

Une équipe de recherche composée de plus de 30 personnes, et équipée d'hélicoptères et de drones, était toujours à sa recherche, a indiqué la police.

La Première vice-président du gouvernement espagnol, Maria Jesus Montero, a déclaré que 148 routes avaient été touchées par des fermetures de voies, en particulier dans la province de Cadix, et que 3.500 policiers avaient été déployés pour apporter leur aide dans les évacuations.

LA TEMPÊTE MARTA ARRIVE DANS LA FOULÉE

La tempête Marta, prochain front météorologique de la série de tempêtes baptisée "train de tempêtes", devrait frapper la région ce week-end, selon l'agence météorologique nationale Aemet.

La tempête Kristin, qui a touché la région la semaine dernière, a causé des dégâts d'une valeur de plus de 4 milliards d'euros au Portugal, a déclaré le ministre de l'Économie, Manuel Castro Almeida.

Les habitants ont pataugé jusqu'à la taille à Alcacer do Sal, dans le sud du Portugal, après la crue du fleuve Sado. Les terrasses des restaurants étaient complètement submergées, et des sacs de sable étaient empilés devant les portes pour protéger les maisons et magasins.

"Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est surréaliste", a déclaré Maria Cadacha, une habitante.

"Il y a beaucoup de gens ici, des gens très bien, beaucoup de commerçants, des maisons endommagées. Je ne voudrais pas être à leur place", a-t-elle ajouté.

Quatorze rivières et dix barrages présentaient un risque "extrême" de débordement, a déclaré mercredi Antonio Sanz, chef du département de l'Intérieur au gouvernement régional.

Jeudi, Séville a fermé les vannes du fleuve Guadalquivir afin de protéger le quartier historique de Triana des inondations, pour la deuxième fois seulement depuis leur construction en 2011.

La police a bouclé une zone autour de la cathédrale de Séville après que des morceaux de son clocher Giralda se sont effondrés sous l'effet de vents violents.

(Rédigé par Paolo Laudani, Emma Pinedo Gonzalez et Andrey Khalip ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)