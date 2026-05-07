La Techno Parade de retour le 19 septembre après deux ans d'absence

Techno Parade dans le centre de Paris le 18 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La Techno Parade, vitrine des musiques électroniques dans les rues de Paris, sera de retour le 19 septembre après deux ans d'absence, a annoncé jeudi à l'AFP l'association Technopol qui l'organise depuis 1998.

L'an passé, l'édition 2025 avait été annulée pour raisons financières. En 2024, la Techno Parade n'avait pas eu lieu en raison de la tenue des JO de Paris. La dernière édition, en 2023, avait réuni 400.000 participants – un record - à l'occasion du 25e anniversaire de cette manifestation.

"Deux ans de silence, c'est long pour une scène qui est pourtant confrontée à de nombreux enjeux, venant questionner sa pérennité, malgré l'ancrage profond des cultures électroniques dTechno Paradeans la société française", a souligné l'association Technopol dans un communiqué, citant notamment des enjeux concernant des "espaces pérennes", des "fêtes libres" et la "lutte contre la concentration et la fragilisation des scènes indépendantes".

"Chaque édition de la Techno Parade devient ainsi un espace de visibilité unique pour ces revendications. Derrière les chars et les sound systems, c'est toute une culture qui revendique le droit à la fête et l'expression collective", a ajouté l'association.

Elle a lancé jeudi un appel aux labels et collectifs pour affréter des chars "afin de porter haut et fort, les valeurs de liberté, de diversité et d'indépendance qui animent les cultures électroniques depuis leurs origines".

La première Techno Parade remonte au 19 septembre 1998 et réunissait 200.000 personnes "pour la défense et la reconnaissance des musiques électroniques", alors attaquées. Depuis, elle revendique 143 kilomètres cumulés parcourus dans les rues de Paris, avec plus de 350 chars et leurs "sound systems", 2.000 djs et 6,3 millions de participants.

Depuis 1998, trois autres éditions n'ont pas eu lieu: en 2001, au lendemain des attentats du 11-Septembre, et en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire.