La tapisserie de Bayeux arrivée à Londres pour une exposition à guichets fermés

La tapisserie de Bayeux est arrivée vendredi au British Museum, à Londres, en prévision d'une exposition à guichets fermés dans le capitale britannique, après un spectaculaire transfert depuis la France, sous escorte policière.

Cette tapisserie de 70 mètres, qui représente la conquête normande de l'Angleterre en 1066, a été transportée dans une caisse climatisée et anti-vibrations jusqu'à l'Eurotunnel, avant de traverser la Manche. Elle a ensuite été remise aux autorités britanniques pour la dernière étape de son voyage vers Londres.

Ce transfert a été rendu possible grâce à ce que le gouvernement français a qualifié de "moyens logistiques et de sécurité sans précédent", mis en place depuis plus d'un an par les deux gouvernements.

Les origines précises de cette tapisserie longue de 70 mètres restent obscures et débattues. Certains spécialistes créditent des brodeurs anglais, bien qu'elle soit conservée en France depuis 950 ans, mais cette hypothèse est contestée par de nombreux historiens qui décèlent dans l'oeuvre la marque d'artisans normands. En France, sa confection a longtemps été attribuée à la reine Mathilde, l'épouse de Guillaume le Conquérant, et à ses dames de compagnie.

Quoi qu'il en soit, le retour en Grande-Bretagne de la tapisserie a jusqu'à présent rapporté près de 2,5 millions de livres sterling (2,93 millions d'euros) au musée, ce qui en fera l'exposition la plus lucrative de son histoire.

La France a confirmé ce prêt en juillet dernier, lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, où il était l'invité du roi Charles. Le prêt de ce trésor culturel est considéré comme un symbole du resserrement des liens entre les deux pays après les tensions provoquées par le vote de 2016 en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"Il s'agit là (...) d'un geste de confiance, d'une expression concrète d'une amitié de longue date et d'un signe de notre désir partagé de voir la France et le Royaume-Uni construire leur avenir ensemble", a déclaré le président français au journal The Times.

Ce transfert a toutefois été contesté par certains experts, inquiets qu'il ne dégrade d'avantage une oeuvre déjà fragilisée par l'épreuve du temps.

La tapisserie fera l'objet d'un contrôle de son état avant d'être installée dans une vitrine spécialement conçue à cet effet, en vue de l'inauguration de l'exposition le 10 septembre.

"Voir la tapisserie arriver au musée est un moment que je n'oublierai jamais, et j'ai hâte de voir l'exposition prendre forme au cours des prochaines semaines et d'accueillir les premiers visiteurs dès septembre", déclare Nicholas Cullinan, directeur du British Museum, cité dans un communiqué.

(Rédigé par William James; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)