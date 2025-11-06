La Tanzanie mise sur l'instabilité à quelques semaines de la CAN
La Tanzanie a le sens du timing.
Ce mercredi, le sélectionneur Hemed Suleiman s’est fait remercier par la fédération de football de Tanzanie, à quelques semaines du début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). À sa place, c’est l’Argentin Miguel Gamondi, CV bien rempli en Algérie et au Maroc, qui assurera l’intérim pendant la compétition.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer