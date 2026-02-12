La Syrie dit avoir pris le contrôle de la base d'Al-Tanf évacuée par les américains

Le ministère syrien de la Défense a déclaré jeudi que des unités de l'armée syrienne avaient pris le contrôle de la base militaire d'Al-Tanf, dans l'est de la Syrie, après son évacuation par les forces de la coalition sous commandement américain.

Citant deux sources informées de la question, Reuters a indiqué mercredi que les forces américaines avaient évacué la base d'Al-Tanf et se dirigeaient vers la Jordanie voisine.

Le complexe d'Al-Tanf, stratégiquement situé au confluent des frontières entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, a été créé pendant la guerre civile syrienne en 2014 comme plaque tournante des opérations de la coalition internationale contre l'organisation État islamique.

Damas a rejoint la coalition en novembre dernier, lorsque le président Ahmed al Charaa s'est rendu à Washington pour s'entretenir avec le président américain Donald Trump.

Le retrait américain d'Al-Tanf fait suite à un accord négocié par Washington visant à intégrer les Forces démocratiques syriennes (FDS) dans les institutions centrales syriennes.

Ce groupe kurde, qui était soutenu par les États-Unis dans la lutte contre l'organisation État islamique, a signé un accord le mois dernier avec Damas après des négociations semées d'embûches et d'affrontements.

Les États-Unis ont salué l'accord comme une étape importante vers l'unité et la réconciliation en Syrie.

Donald Trump avait exprimé son désir de retirer les troupes américaines de Syrie lors de son premier mandat en 2019.

Le Wall Street Journal a rapporté en janvier que l'administration Trump prévoyait un "retrait complet" de Syrie, citant trois responsables américains.

Les États-Unis comptaient environ 1.500 soldats en Syrie, selon le Pentagone en juillet 2025.

