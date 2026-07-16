La Syrie déjoue une tentative de contrebande d'armes destinées au Hezbollah

(Actualisé avec précisions, §3-5)

Les autorités syriennes ont déjoué une tentative de contrebande d'un stock d'armes sophistiquées et de missiles en provenance d'Irak, rapporte jeudi l'agence de presse officielle syrienne SANA, citant une source du ministère de l'Intérieur.

Selon la source citée par SANA, les premières constatations indiquent que ces armes étaient destinées à la milice libanaise du Hezbollah, ancien allié de Bachar al Assad combattu durant des années par les ex-rebelles islamistes qui dirigent aujourd’hui la Syrie.

L'Autorité générale syrienne des Ports et des Douanes a précisé que des roquettes et des drones avaient été découverts dans un camion-citerne - destiné au transport de pétrole - qui faisait route vers la ville de Baniyas. Le chargement a été mis au jour lors d'une inspection de routine au point de passage d'al-Tanf, à la frontière syro-irakienne.

L'Irak a annoncé la création d'un comité d'enquête. L'état-major irakien a déclaré pour sa part qu'il travaillerait en étroite coopération avec les autorités syriennes pour faire toute la lumière sur cette tentative de transfert d'armes.

Le Hezbollah n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le président américain Donald Trump a déclaré en juin qu’il s’était entretenu avec le président syrien Ahmed al Charaa au sujet de la lutte contre la milice chiite.

Au début du mois, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al Chaibani, a déclaré lors d'une visite à Beyrouth que la Syrie était disposée à rencontrer le Hezbollah "si les intérêts l'exigent".

En revanche, le bureau du président libanais Joseph Aoun a indiqué qu'Ahmed al Charaa lui avait assuré que la Syrie n'interférerait pas dans les affaires intérieures du Liban.

(Rédigé par Ahmed Elimam ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)