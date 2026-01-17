 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La surtaxe sur les grandes entreprises serait maintenue au niveau de 2025-Echos
information fournie par Reuters 17/01/2026 à 16:56

Vue de la Tour Montparnasse et de la Tour Eiffel à Paris

Vue de la Tour Montparnasse et de la Tour Eiffel à Paris

Le gouvernement français envisage de ‍reconduire aux mêmes taux qu'en 2025 la contribution exceptionnelle sur les ‌bénéfices des grandes entreprises, rapportent samedi les Echos.

Selon le journal, ​qui cite plusieurs sources, le ⁠rendement de la surtaxe pourrait atteindre 7,5 milliards d'euros, ⁠voire ‍8 milliards, mais l'arbitrage définitif ⁠n'a pas encore été rendu.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a ​présenté vendredi les grandes lignes d'une nouvelle mouture du projet de ⁠loi de finances (PLF) pour ​2026, qu'il a présenté comme ​un texte ​d'équilibre sans dire comment il entendait ​le ⁠faire adopter, au lendemain de la suspension par le gouvernement des débats budgétaires à l'Assemblée nationale.

Pour ‌tenir l'objectif d'un déficit budgétaire ne dépassant pas 5% du produit intérieur brut (PIB), le chef du gouvernement a également promis des économies.

(Reportage ‌Gilles Guillaume)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank