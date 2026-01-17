La surtaxe sur les grandes entreprises serait maintenue au niveau de 2025-Echos

Vue de la Tour Montparnasse et de la Tour Eiffel à Paris
Le gouvernement français envisage de reconduire aux mêmes taux qu'en 2025 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, rapportent samedi les Echos.
Selon le journal, qui cite plusieurs sources, le rendement de la surtaxe pourrait atteindre 7,5 milliards d'euros, voire 8 milliards, mais l'arbitrage définitif n'a pas encore été rendu.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté vendredi les grandes lignes d'une nouvelle mouture du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, qu'il a présenté comme un texte d'équilibre sans dire comment il entendait le faire adopter, au lendemain de la suspension par le gouvernement des débats budgétaires à l'Assemblée nationale.
Pour tenir l'objectif d'un déficit budgétaire ne dépassant pas 5% du produit intérieur brut (PIB), le chef du gouvernement a également promis des économies.
(Reportage Gilles Guillaume)
