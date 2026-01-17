La surtaxe sur les grandes entreprises serait maintenue au niveau de 2025-Echos

Vue de la Tour Montparnasse et de la Tour Eiffel à Paris

Le gouvernement français envisage de ‍reconduire aux mêmes taux qu'en 2025 la contribution exceptionnelle sur les ‌bénéfices des grandes entreprises, rapportent samedi les Echos.

Selon le journal, ​qui cite plusieurs sources, le ⁠rendement de la surtaxe pourrait atteindre 7,5 milliards d'euros, ⁠voire ‍8 milliards, mais l'arbitrage définitif ⁠n'a pas encore été rendu.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a ​présenté vendredi les grandes lignes d'une nouvelle mouture du projet de ⁠loi de finances (PLF) pour ​2026, qu'il a présenté comme ​un texte ​d'équilibre sans dire comment il entendait ​le ⁠faire adopter, au lendemain de la suspension par le gouvernement des débats budgétaires à l'Assemblée nationale.

Pour ‌tenir l'objectif d'un déficit budgétaire ne dépassant pas 5% du produit intérieur brut (PIB), le chef du gouvernement a également promis des économies.

(Reportage ‌Gilles Guillaume)