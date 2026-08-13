La Supercoupe d'Espagne quitte l'Arabie saoudite pour un nouveau pays

Rien de plus logique dans notre monde, sujet aux incendies, au réchauffement climatique et aux canicules de voir une Supercoupe d’Espagne se dérouler en Turquie, en plein mois de février .

La RFEF a en tout cas annoncé ce mercredi midi que la compétition se tiendra du 2 au 7 février prochain, à Istanbul, au stade olympique Atatürk . Les participants sont les trois cadors espagnols, le Real Madrid, l’Atlético et le Barça, ainsi que le vainqueur de la dernière Coupe du Roi, la Real Sociedad.…

ABS pour SOFOOT.com