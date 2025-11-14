La Suisse obtient de Washington une baisse des droits de douane de 15%

(Actualisé avec investissements, précisions)

La Suisse et les Etats-Unis ont conclu un accord de principe réduisant les droits de douane américains sur les importations helvétiques de 39% à 15%, ont annoncé vendredi les gouvernements des deux pays.

Selon l'accord, qui doit être finalisé d'ici le premier trimestre 2026, les entreprises suisses investiront 200 milliards de dollars (172 milliards d'euros) aux Etats-Unis d'ici la fin 2028, dont au moins 67 milliards l'an prochain selon la Maison blanche.

"Une grosse partie, c'est la pharma qui va les faire. Et elle allait le faire de toute façon, parce qu'il s'agit pour ces acteurs de se rapprocher de leur gros marché et de leurs clients, que ce soit les Etats-Unis mais aussi la Chine", a commenté le ministre de l'Economie helvétique Guy Parmelin dans l'émission Forum de la RTS.

La Suisse s'est également engagée à exonérer de droits de douane de petits contingents de viande de boeuf, de bison et de volaille américains.

Selon Helene Budliger Artieda, directrice du secrétariat d'Etat à l'Economie, la baisse à 15% entrera en vigueur dans les jours ou semaines à venir, le temps que les douanes américaines ajustent leur procédure.

En août, l'administration de Donald Trump avait imposé au pays une surtaxe de 39% sur les produits suisses exportés vers les Etats-Unis, l'un des taux les plus élevés instaurés par Washington sur ses partenaires commerciaux.

(Rédigé par John Revill, version française Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)