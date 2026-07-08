La Suisse bat la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quarts !
Au terme d’un match assez frustrant, la Suisse et la Colombie se sont départagées aux tirs au but. Au mental, ce sont les Helvètes qui ont arraché leur billet en quarts de finale (0-0, 4-3 aux T.A.B.).
Suisse 0-0 (4-3 T.A.B.) Colombie
Tirs au but réussis : Xhaka, Amdouni, Itten, Vargas pour la Nati // Quintero, Campaz, Díaz pour les Cafeteros
Tirs au but manqués : Akanji pour la Nati // Sánchez, Hernández pour les Cafeteros …
Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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