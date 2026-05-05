La Suède va se doter d'une nouvelle agence de renseignement extérieur

Le gouvernement suédois a annoncé mardi qu'il allait mettre sur pied une nouvelle agence de renseignement extérieur, suivant les recommandations d'une enquête publique ouverte pour déterminer pourquoi la structure actuelle n'avait pas su prévoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

"Comme chacun sait, nous sommes confrontés à une situation sécuritaire grave et à un panorama de menaces vaste et complexe au quotidien, ce qui impose des exigences nouvelles et accrues à nos capacités", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Maria Malmer Stenergard, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons également de nouvelles attentes envers nous-mêmes en tant qu'allié de l'Otan, et à mesure que nous développons notre structure de renseignement, nous nous alignerons davantage sur les structures existantes au sein de l'Otan et parmi nos alliés".

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Suède et la Finlande avaient rompu avec une longue tradition de neutralité pour rejoindre l'Otan, en 2024.

À l'instar de nombreuses autres agences de renseignement nationales, le Service de renseignement et de sécurité militaire suédois (MUST) n'avait pas prévu une invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, ce qui avait suscité des critiques de la part de certains responsables politiques.

La nouvelle agence travaillera en collaboration avec les autorités existantes, notamment le MUST et le Service de sécurité suédois (SAPO), qui fait partie des forces de police.

Maria Malmer Stenergard a précisé que le coût de la nouvelle agence, qui sera opérationnelle début 2027, s'élèverait à environ 2,8 milliards de couronnes (258 millions d'euros).

(Niklas Pollard et Anna Ringstrom, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)