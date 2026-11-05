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La Suède rétablit les contrôles aux frontières intérieures
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 14:24

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La Suède va rétablir les contrôles aux frontières intérieures pour une durée de six mois, après avoir estimé qu'il existait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure, a annoncé jeudi le gouvernement suédois dans un communiqué.

"Cette évaluation repose principalement sur la grave situation en matière de sécurité résultant de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné l'apparition de menaces hybrides et la présence d'acteurs hostiles se déplaçant et opérant au sein de l'espace Schengen", précise-t-il.

Les contrôles aux frontières seront en vigueur pour une période de six mois, du 12 novembre 2026 au 11 mai 2027.

(Rédigé par Louise Rasmussen ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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