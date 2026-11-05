La Suède rétablit les contrôles aux frontières intérieures

La Suède va rétablir les contrôles aux frontières intérieures pour une durée de six mois, après avoir estimé qu'il existait une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure, a annoncé jeudi le gouvernement suédois dans un communiqué.

"Cette évaluation repose principalement sur la grave situation en matière de sécurité résultant de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné l'apparition de menaces hybrides et la présence d'acteurs hostiles se déplaçant et opérant au sein de l'espace Schengen", précise-t-il.

Les contrôles aux frontières seront en vigueur pour une période de six mois, du 12 novembre 2026 au 11 mai 2027.

(Rédigé par Louise Rasmussen ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)