La Suède appelle l'UE à durcir la délivrance de visas touristiques aux Russes

Le ministre suédois de l'Immigration a exhorté jeudi l'Union européenne à durcir les règles relatives à l'octroi de visas touristiques aux ressortissants russes, jugeant "insensé" que des Russes passent des vacances en Europe alors que des Ukrainiens meurent sur le champ de bataille.

La Suède et dix autres pays membres de l'UE ou de l'espace de libre-circulation Schengen ont adressé mercredi une lettre à la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et au commissaire à l'Immigration, Magnus Brunner, soulignant que le nombre de visas touristiques délivrés aux Russes avait augmenté malgré la guerre menée par Moscou en Ukraine.

Ils exhortent la Commission européenne à renforcer et harmoniser d'urgence les restrictions, soulignant que les disparités en la matière compromettent la sécurité des pays européens et les sanctions imposées à la Russie depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

Selon les données citées dans la lettre, que Reuters a pu consulter, 477.878 visas Schengen ont été délivrés en 2025 à des ressortissants russes à des fins touristiques, contre 440.558 en 2024, permettant à ces derniers de circuler librement dans l'ensemble des pays de l'espace Schengen.

"Je trouve franchement insensé de voir des centaines de milliers de touristes russes venir en Europe pour profiter du soleil", a dit à Reuters le ministre suédois de l'Immigration, Johan Forssell, en marge d'une réunion de l'UE sur la justice et les affaires intérieures à Luxembourg.

"Ils font des virées shopping le week-end, boivent du vin rosé, alors que dans le même temps, des Ukrainiens meurent sur le champ de bataille."

La lettre adressée à Kaja Kallas et Magnus Brunner a été signée par le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque et la Suède.

(Reportage d'Amina Ismail ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)