La sublime égalisation de Vinicius contre le Maroc

Avant leur entrée en lice dans la compétition, on se posait la question de qui pourrait prendre le flambeau de Neymar, cantonné à un rôle d’influenceur sur le banc de touche. Cela ne risque pas d’être Igor Thiago ou Raphinha, au vu de leur 45 premières minutes contre le Maroc. Pourtant, une star a pris ses responsabilités .

Vinícius envoie un missile et remet le Brésil à hauteur ! Quelle réponse brésilienne ⚽️ Brésil 1-1 Maroc. Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #BREMAR pic.twitter.com/3qjLN5V38s…

MP pour SOFOOT.com