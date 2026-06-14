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La sublime égalisation de Vinicius contre le Maroc
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 01:13

La sublime égalisation de Vinicius contre le Maroc

La sublime égalisation de Vinicius contre le Maroc

Avant leur entrée en lice dans la compétition, on se posait la question de qui pourrait prendre le flambeau de Neymar, cantonné à un rôle d’influenceur sur le banc de touche. Cela ne risque pas d’être Igor Thiago ou Raphinha, au vu de leur 45 premières minutes contre le Maroc. Pourtant, une star a pris ses responsabilités .

Vinícius envoie un missile et remet le Brésil à hauteur ! Quelle réponse brésilienne ⚽️ Brésil 1-1 Maroc. Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #BREMAR pic.twitter.com/3qjLN5V38s…

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