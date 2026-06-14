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La stat’ qui a de quoi faire enrager la Suisse
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 00:19

La stat’ qui a de quoi faire enrager la Suisse

La stat’ qui a de quoi faire enrager la Suisse

Beaucoup de regrets ce soir. Climatisés par une tête de Boualem Khoukhi sous le soleil californien, les Suisses contrôlaient pourtant les débats durant une grande partie de la rencontre. Qu’il s’agisse de Granit Xhaka, Dan Ndoye ou Ruben Vargas, les poulains de Murat Yakin butèrent à d’innombrables reprises sur le portier Mahmud Abunad. Au point d’atteindre un record dans l’histoire du football helvète.

🇶🇦𝐐𝐚𝐭𝐚𝐫 𝟏-𝟏 𝐒𝐰𝐢𝐭𝐳𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝🇨🇭 A stoppage-time header from captain Boualem Khoukhi earns Qatar their first ever World Cup point. The Swiss pay for their wastefulness. Their total of 26 shots was the most they have had in a World Cup game on record (since 1966). pic.twitter.com/0z6N2kaPtV…

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