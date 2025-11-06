La stat que les fans de l'OM préféreraient ne pas voir
OMxit.
Déjà sonné par une défaite amère mercredi soir au Vélodrome face à l’Atalanta, l’Olympique de Marseille collectionne des stats qui démontrent ses difficultés à s’épanouir sur la scène européenne. Il y a peu c’est une série de 13 défaites consécutives en Ligue des champion, bouclée en décembre 2020 face à l’Olympiacos (2-1), qui leur faisait du mal. Aujourd’hui, un autre chiffre pique les yeux puisqu’ils ont concédé une 17 e défaite consécutive face à des ressortissants des quatre plus gros championnats européen (Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga). …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer