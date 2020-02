La start-up Wynd défend sa e-réputation devant le tribunal

Classée au Next 40 (le CAC 40 de la nouvelle économie) et gestionnaire de la plateforme Wynd, la société Thematic Groupe a gagné le procès qu'elle avait intenté au site d'information en ligne en-contact.com, destiné aux professionnels du service client. Dans un jugement rendu le 29 janvier, la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée dans les affaires de presse, a condamné le directeur de la publication et l'un des journalistes du site à verser 2 000 euros de dommages et intérêts au dirigeant de la start-up, Ismaïl Ould-Hocine, après la parution d'un article renfermant plusieurs passages « diffamatoires ». Le ton était donné dès l'accroche : « Wynd, c'est le prochain Theranos », titrait l'auteur, en référence à cette start-up américaine qui a floué la Silicon Valley, à la suite d'une fraude massive.Qualifiant la société d'« escroquerie », l'auteur de l'article épinglé à la une du site et largement diffusé sur les réseaux sociaux présentait son dirigeant comme « un magicien » qui « hypnotise », « berne » et « roule » ses clients, tel un « Christophe Rocancourt de l'omnicanal ».« Chantage »Après avoir demandé son retrait, Me Emmanuel Marsigny, avocat de la société (400 collaborateurs, 112 millions d'euros de fonds levés depuis 2016), a engagé deux actions : l'une en diffamation, au civil, l'autre au pénal, pour « chantage ». Ismaïl Ould-Hocine affirme que le directeur du...