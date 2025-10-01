La soirée mouvementée d’Enzo Fernández
Sûrement pas les retrouvailles qu’il imaginait.
Si Chelsea a signé une courte mais précieuse victoire face à Benfica ce mardi (1-0), Enzo Fernández n’a pas passé un bon moment dans les travées de Stamford Bridge. Ancien joueur des Aigles, dont il n’aura porté la tunique qu’à 29 reprises, le milieu argentin a été conspué par les supporters du club portugais , qu’il retrouvait pour la première fois depuis son départ.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer