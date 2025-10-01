 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La soirée mouvementée d’Enzo Fernández
information fournie par So Foot 01/10/2025 à 09:48

La soirée mouvementée d’Enzo Fernández

La soirée mouvementée d’Enzo Fernández

Sûrement pas les retrouvailles qu’il imaginait.

Si Chelsea a signé une courte mais précieuse victoire face à Benfica ce mardi (1-0), Enzo Fernández n’a pas passé un bon moment dans les travées de Stamford Bridge. Ancien joueur des Aigles, dont il n’aura porté la tunique qu’à 29 reprises, le milieu argentin a été conspué par les supporters du club portugais , qu’il retrouvait pour la première fois depuis son départ.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza
    Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza
    information fournie par So Foot 01.10.2025 09:19 

    Les supporters de Galatasaray ont profité de la réception victorieuse de Liverpool mardi (1-0) pour dénoncer la situation à Gaza. Plusieurs banderoles ont été déployées dans le RAMS Park d’Istanbul . On pouvait notamment lire : « Génocide palestinien », « Laissez ... Lire la suite

  • Ligue des champions : l'OM écrase l'Ajax et lance sa saison européenne
    Ligue des champions : l'OM écrase l'Ajax et lance sa saison européenne
    information fournie par France 24 01.10.2025 08:44 

    L'OM a largement battu l'Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. C'est la première victoire de Marseille dans la compétition depuis 2022.

  • On voulait voir, on a vu et Paixão n'a pas déçu
    On voulait voir, on a vu et Paixão n'a pas déçu
    information fournie par So Foot 01.10.2025 00:25 

    Peu en vue depuis son arrivée à Marseille, Igor Paixão a définitivement lancé son aventure olympienne mardi soir en claquant deux buts et une passe décisive dans la face de l'Ajax (4-0). Il en faudra plus pour justifier les 35 millions d'euros posés par l'OM pour ... Lire la suite

  • Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »
    Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 00:03 

    Le guide a montré la voie. Passeur, buteur et large vainqueur : Pierre-Emerick Aubemeyang a vécu une magnifique soirée face à l’Ajax . « La vie est belle ! , s’est-il exclamé après la rencontre au micro de Canal+. C’est pour ça que je suis revenu, pour vivre des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank