La société russe Rosatom évacue un autre groupe d'employés de la centrale nucléaire en Iran, selon l'agence TASS

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Le directeur de la société nucléaire russe Rosatom, Alexei Likhachev, a déclaré jeudi que Rosatom avait évacué un autre groupe de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, a rapporté l'agence TASS.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré mardi avoir été informée par l'Iran qu'un projectile avait frappé les locaux de la centrale de Bushehr.

Rosatom a déclaré mercredi avoir entamé une troisième phase d'évacuation du personnel. Un groupe est parti par la route en direction de la frontière irano-arménienne mercredi matin et deux autres groupes devraient partir sous peu.