 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société russe Rosatom évacue un autre groupe d'employés de la centrale nucléaire en Iran, selon l'agence TASS
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de la société nucléaire russe Rosatom, Alexei Likhachev, a déclaré jeudi que Rosatom avait évacué un autre groupe de son personnel de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, a rapporté l'agence TASS.

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré mardi avoir été informée par l'Iran qu'un projectile avait frappé les locaux de la centrale de Bushehr.

Rosatom a déclaré mercredi avoir entamé une troisième phase d'évacuation du personnel. Un groupe est parti par la route en direction de la frontière irano-arménienne mercredi matin et deux autres groupes devraient partir sous peu.

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:20

    Techniques d'enrichissement de l' atome, missiles balistiques, missiles de croisière, armes à sous munitions, techniques de lancement, de guidage, de propulsion,etc..devinez qui a offert ces technologies à l'Iran en théoriquement inaccessibles à un pays isolé et sous sanctions ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank