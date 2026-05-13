La société américaine de défense Anduril lève 5 milliards de dollars, doublant ainsi sa valorisation à 61 milliards de dollars

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La start-up spécialisée dans les technologies de défense Anduril Industries a annoncé mercredi avoir levé 5 milliards de dollars, doublant ainsi sa valorisation à 61 milliards de dollars. Le dernier tour de table de cette start-up californienne a été mené par les sociétés de capital-risque Thrive Capital et Andreessen Horowitz. Voici quelques détails concernant cette levée de fonds:

* Anduril a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, elle avait plus que doublé son chiffre d'affaires, le portant à 2,2 milliards de dollars en 2025, et avait presque doublé ses effectifs.

* L'annonce d'Anduril fait suite à un article de Reuters publié en mars, selon lequel , la société cherchait à lever environ 4 milliards de dollars auprès de Thrive Capital et d'Andreessen Horowitz.

* Anduril a été évaluée à 30,5 milliards de dollars lors d'un tour de table en juin 2025.

* Les entreprises de technologie de défense occupent désormais le devant de la scène en matière de financement, les investisseurs se précipitant pour saisir l'opportunité créée par la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran .

* La disponibilité de capitaux privés abondants permet également aux entreprises de lever des fonds plus importants et de rester privées plus longtemps.

* Anduril développe des solutions, notamment une large gamme de capteurs et de drones, et s'est imposée alors que la demande en produits de défense autonomes à bas coût ne cesse de croître.