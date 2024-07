La santé menstruelle des femmes au défi des Jeux

Tant pour les hommes que les femmes, le haut niveau nécessite une préparation physique et mentale optimale, un suivi nutritionnel pointu et une parfaite gestion du sommeil. Les athlètes féminines, outre ces paramètres qu'elles partagent avec les hommes, sont susceptibles de voir leur préparation et leurs performances être modulées par leur cycle menstruel et hormonal. Longtemps passée sous silence, la gestion de ces cycles est désormais une nécessité tant pour le bien-être des sportives que pour maximiser leurs chances de médaille.

Les études scientifiques sur le sujet restent trop peu nombreuses et leurs résultats parfois insuffisamment solides, mais de nombreuses initiatives comme l'étude « Empow'Her » réalisée par l'Insep nous apporte un éclairage nouveau sur le lien entre le cycle menstruel et la performance tant physique que cognitive, et le risque de blessure.

Lors des Jeux de Rio en 2016, la nageuse chinoise Fu Yuanhui, après avoir échoué lors de sa finale de 4 x 100 m quatre nages, avait déclaré qu'on ne pouvait pas viser l'or en se tordant de douleur. Cette phrase, à elle seule, illustre parfaitement le sujet.

Les fédérations sportives et les équipes d'encadrement, souvent à dominante masculine, prennent de plus en plus en compte la physiologie de leurs athlètes féminines. Il n'existe aucun protocole standard et