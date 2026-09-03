La Russie va fermer les centres culturels allemands, connus sous le nom de Goethe Institut, selon des déclarations faites jeudi par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, cité par l'agence de presse Interfax.

Le gouvernement allemand a déclaré mardi avoir conclu que la Russie était responsable de la tentative d'attaque au drone contre l'aéroport de Leipzig/Halle le mois dernier.

L'Allemagne a annoncé qu'elle fermerait le consulat général russe à Bonn et mettrait fin au contrat de la Maison culturelle russe dans la capitale Berlin.

Le président russe Vladimir Poutine a reproché à Berlin d'avoir fabriqué des preuves afin de pouvoir blâmer la Russie pour cet incident.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)