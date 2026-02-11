La Russie va développer ses relations avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dit le Kremlin après la tournée de Vance

Le Kremlin a déclaré mercredi que la Russie avait l'intention de développer davantage ses relations avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au lendemain de la visite du vice-président américain JD Vance dans ces deux pays.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis ont signé lundi un accord nucléaire avec l'Arménie et mardi un partenariat stratégique avec l'Azerbaïdjan.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi que l'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient des pays souverains qui avaient le droit de développer leur propre politique étrangère.

Il a ajouté que Moscou entretenait des liens étroits et mutuellement bénéfiques avec ces deux nations.

"Nous entretenons des relations bilatérales très variées avec Bakou et Erevan, couvrant tous les domaines possibles. Il s'agit notamment de la coopération commerciale et économique mutuellement avantageuse, des investissements mutuels, des relations culturelles, etc", a-t-il déclaré.

"Et, bien sûr, nous avons l'intention de développer davantage nos relations avec nos partenaires afin qu'elles soient bénéfiques non seulement pour nous, mais aussi pour eux", a-t-il ajouté.

Dmitri Peskov a déclaré que la Russie était bien placée pour soumissionner pour toute nouvelle centrale nucléaire en Arménie. Le pays exploite une centrale nucléaire vieillissante datant de l'ère soviétique et envisage d'en mettre une nouvelle en service.

"En tant que pays le plus avancé au monde dans ce domaine, la Russie est capable de résister au plus haut niveau de concurrence internationale", a déclaré Dmitri Peskov.

"Si une telle concurrence est exigée par nos partenaires, la Russie est capable de fournir une meilleure qualité pendant de nombreuses années à un coût moindre."

(Dmitry Antonov ; rédigé par Andrew Osborn et Anastasia Teterevleva ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)