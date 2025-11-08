 Aller au contenu principal
La Russie travaille à un possible test nucléaire sur ordre de Poutine, selon Lavrov
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 15:59

(Actualisé avec déclaration de Lavrov)

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré samedi que la Russie travaillait à un possible test nucléaire sur ordre donné la semaine dernière par le président russe Vladimir Poutine, a rapporté l'agence de presse russe TASS.

"Quant à l'instruction donnée par Vladimir Poutine lors de la réunion du conseil de sécurité du 5 novembre, il a été accepté de la mettre en oeuvre et elle est en cours d'élaboration", a déclaré Sergueï Lavrov, selon l'agence de presse russe.

La Russie n'a par ailleurs pas reçu de clarification de la part de Washington quant aux déclarations de Donald Trump demandant le mois dernier une reprise des tests nucléaires américains, selon TASS qui cite Sergueï Lavrov.

Les relations entre la Russie et les Etats-Unis se sont détériorées ces dernières semaines alors que Donald Trump, frustré du manque de progrès sur le dossier ukrainien, a annulé un sommet prévu avec Vladimir Poutine et a imposé des sanctions contre Moscou pour la première fois depuis son retour à la Maison blanche.

(Bureau de Reuters; version française Zhifan Liu)

