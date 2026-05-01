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La Russie teste avec succès la fusée Soyouz-5
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 10:38

La Russie a procédé avec succès au premier lancement dessai de sa nouvelle fusée Soyouz-5, a annoncé tard jeudi l'agence spatiale russe Roscosmos, précisant que l'appareil avait décollé sans incident du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

Selon un communiqué de Roscosmos, la fusée Soyouz-5, que l'agence présente comme un lanceur équipé du moteur à ergols liquides le plus puissant au monde, a quitté le pas de tir à 21h00 heure de Moscou (18h00 GMT) le 30 avril.

Le nouveau lanceur est capable d'emporter des charges utiles allant jusqu'à 17 tonnes métriques, permettra de réduire significativement les coûts de lancement et se montrera plus efficace que ses prédécesseurs pour placer des objets, notamment des satellites, en orbite basse, selon l'agence.

Dmitry Bakanov, directeur de Roscosmos, a évoqué une "nouvelle étape de l'exploration spatiale", ajoutant qu'elle créerait de nouveaux emplois en Russie et au Kazakhstan.

Dmitry Bakanov a par ailleurs déclaré au président Vladimir Poutine que la Soyouz-5 constituait le premier nouveau lanceur développé par la Russie depuis 2014.

(Maxim Rodionov; version française Nicolas Delame)

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