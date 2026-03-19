La Russie suspend les pourparlers de paix sur l'Ukraine à cause de la guerre en Iran

par Guy Faulconbridge et Dmitry Antonov

Le Kremlin a déclaré jeudi que les négociations entre Washington, Moscou et Kyiv visant à mettre fin à la guerre en Ukraine étaient en "pause conjoncturelle" en raison de la guerre en Iran.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé les informations rapportées par le journal Izvestia selon lesquelles les négociations sur l'Ukraine étaient suspendues.

"Il s'agit d'une pause conjoncturelle, pour des raisons évidentes", a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes alors qu'il était interrogé sur l'article d'Izvestia.

Il a ajouté que dès que "nos partenaires américains" pourraient accorder davantage d’attention aux affaires ukrainiennes, Moscou espérait que cette pause prendrait fin et qu’un nouveau cycle de négociations pourrait avoir lieu.

L'Ukraine et la Russie ont tenu des pourparlers en Turquie l'année dernière et ont mené des sessions sous la médiation des États-Unis à Abou Dhabi et à Genève cette année.

Le président américain Donald Trump, qui s'était engagé à mettre fin à la guerre en Ukraine à son retour à la Maison blanche, a déclaré que les efforts visant à résoudre le conflit avaient été l'une de ses plus grandes déceptions.

LA RUSSIE A L'AVANTAGE, SELON LE RENSEIGNEMENT AMÉRICAIN

La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a déclaré mercredi devant la commission sénatoriale spéciale sur le renseignement que la Russie avait "conservé l'avantage dans sa guerre contre l'Ukraine".

"Les négociations menées par les États-Unis entre Moscou et Kyiv se poursuivent. Tant qu’un accord n’aura pas été conclu, Moscou devrait continuer à mener une guerre d’usure visant à affaiblir la capacité et la volonté de résistance de Kyiv", a-t-elle déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a dit qu’il était ouvert à des discussions de paix. Il présente la guerre comme un tournant décisif dans les relations avec l’Occident, qui, selon lui, a humilié la Russie après la chute de l’Union soviétique en 1991 en élargissant l’Otan.

En 2024, le président russe a déclaré que les conditions posées par la Russie pour mettre fin à la guerre étaient que Kyiv renonce officiellement à son ambition d’adhérer à l'Otan et se retire entièrement des quatre régions que la Russie revendique comme siennes.

Kyiv a mis en doute l’engagement de Vladimir Poutine à mettre fin à la guerre et affirme qu’elle ne cédera pas les territoires que la Russie n’a pas réussi à conquérir.

(Rédigé par Guy Faulconbridge ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)