La Russie se dit prête à reprendre les négociations avec l'Ukraine à Istanbul

La Russie est prête à reprendre les négociations de paix avec l'Ukraine à Istanbul, a déclaré mercredi un responsable du ministère russe des Affaires étrangères, Alexeï Polishchuk, cité par l'agence Tass.

Aucun entretien n'a eu lieu entre les deux parties depuis une rencontre à Istanbul organisée le 23 juillet. Alexeï Polishchuk a déclaré que les responsables turcs avaient insisté à plusieurs reprises pour que les pourparlers reprennent.

"L'équipe russe est prête pour cela, la balle est dans le camp ukrainien", a-t-il dit.

L'Ukraine rejette les affirmations du Kremlin selon lesquelles elle serait responsable de l'enlisement du processus de paix, alors que la guerre dure depuis bientôt quatre ans.

Lors de la réunion du 23 juillet, de seulement 40 minutes, Kyiv a proposé d'organiser une rencontre en août entre le président ukrainien Volodimir Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine.

Le Kremlin a ensuite déclaré que Vladimir Poutine était disposé à rencontrer Volodimir Zelensky mais uniquement à Moscou, une condition rejetée par Kyiv.

(Reportage de Reuters, rédigé par Mark Trevelyan et Felix Light, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)