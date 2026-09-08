La Russie reprend ses frappes sur Kiev après la visite des émissaires américains

Le centre de Kiev après des frappes aériennes russes, le 8 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Mladen ANTONOV )

La Russie a repris dans la nuit ses attaques aériennes sur Kiev, faisant au moins deux morts et huit blessés, après une brève suspension à l'occasion d'une visite inédite d'émissaires américains pour relancer la diplomatie.

"Dès le départ des émissaires de paix du président américain, (Vladimir) Poutine a lancé une nouvelle attaque massive et horrible contre Kiev", s'est indigné sur X le chef de la diplomatie ukrainienne.

"Ses missiles balistiques en disent plus long que ses discours sur la diplomatie", a relevé Andriï Sybiga, alors que la visite des émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, d'abord à Moscou puis à Kiev, vise à relancer un processus dans l'impasse depuis février.

De fortes explosions ont été entendues tôt mardi dans la capitale ukrainienne par des journalistes de l'AFP, qui ont vu des panaches de fumée ainsi que les lueurs d'un incendie.

L'alerte aérienne aux missiles, déclenchée dans la nuit avec ordre à la population de gagner les abris, a été levée au matin. L'armée de la Pologne voisine avait également mis ses forces aériennes en alerte.

Selon un bilan provisoire de la police nationale, au moins deux personnes ont été tuées et huit autres blessées. Le bureau du procureur de Kiev a pour sa part énuméré les dégâts matériels : au moins 14 immeubles résidentiels, une école, une clinique, 25 voitures, un supermarché, des entrepôts logistiques.

Le ministère russe de la Défense a, lui, affirmé avoir frappé des usines de fabrication de composants de drones et de missiles, des dépôts de munitions et des entrepôts militaires.

L'Ukraine ne communique quasiment jamais sur les dégâts infligés aux installations militaires.

Besoins antiaériens

Le président Volodymyr Zelensky a estimé qu'en dépit des "très bons résultats contre les missiles de croisière, les missiles balistiques restent particulièrement difficiles à intercepter", réitérant son appel auprès de ses alliés à lui fournir davantage d'intercepteurs.

Dans la foulée, le Royaume-Uni a annoncé avoir débloqué 100 millions de livres (environ 116 millions d'euros) pour la défense antiaérienne ukrainienne, y compris pour les précieux missiles Patriot.

Depuis des mois, Kiev et Moscou ont intensifié leurs frappes de longue portée, disant chacun cibler les infrastructures logistiques et énergétiques.

Cette attaque russe est la première visant Kiev depuis trois nuits, après l'expiration d'une trêve réciproque des frappes sur Kiev et Moscou annoncée par les deux pays, le temps d'une visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Lundi, M. Witkoff a estimé que sa tournée, d'abord samedi à Moscou puis dimanche à Kiev, a permis des "progrès substantiels" en vue de l'organisation de nouveaux pourparlers tripartites pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022.

"Le président Trump travaille dur pour arrêter la tuerie et œuvrer à une paix durable", a-t-il assuré sur X.

Territoires

Selon Volodymyr Zelensky, cité par le média américain Axios, Vladimir Poutine a signalé aux émissaires être disposé à entamer des négociations en vue d'une "désescalade" cet hiver.

Des frappes aériennes russes sur Kiev, le 8 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Celle-ci pourrait se traduire par une suspension par les deux camps des frappes sur des secteurs stratégiques. "Il y a des idées autour de l'énergie, des céréales, de l'électricité et autour du pétrole et du gaz", a précisé M. Zelensky à Axios.

L'hiver dernier, la Russie avait pilonné les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant par moments dans le noir et le froid des millions d'habitants.

M. Poutine "a besoin de Trump" et ne veut pas le "contrarier", a fortiori avant les élections américaines de mi-mandat début novembre, a estimé le président ukrainien dans cette interview.

Lors de leur toute première visite dimanche à Kiev, les émissaires américains ont mené des discussions avec Volodymyr Zelensky mais aussi avec des représentants européens — français, britanniques et allemands.

Un haut responsable de la présidence ukrainienne avait dit à l'AFP que les émissaires de Donald Trump avaient présenté de nouvelles propositions "plus efficaces" pour mettre fin à la guerre, sans autre précision dans un premier temps.

Lundi, le Kremlin avait annoncé "ne pas exclure" une reprise des pourparlers tripartites. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait toutefois affirmé qu'il était "encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précis".

De la fumée au-dessus de Kiev après des frappes aériennes russes, le 8 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Eugene KOTENKO )

Lors des négociations précédentes, Moscou et Kiev étaient globalement restés sur leurs positions, les discussions achoppant notamment sur la question des territoires de l'est de l'Ukraine dont la Russie revendique l'annexion.

Le président ukrainien a affirmé sur Facebook se préparer activement en vue de nouvelles négociations. "Les propositions de l'Ukraine sont constructives et le seront toujours", a-t-il assuré.