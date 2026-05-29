 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie prépare une nouvelle offensive de grande envergure contre l'Ukraine - Zelensky
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 15:01

La Russie prépare une nouvelle offensive de grande envergure contre l'Ukraine, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky, disant s'appuyer sur des données des services de renseignement.

Dimanche, Moscou a fait subir à la région de Kyiv, la capitale de l'Ukraine, l'un des bombardements les plus intenses depuis le début la guerre déclenchée il y a plus de quatre ans par Moscou, en utilisant notamment un missile balistique hypersonique à moyenne portée de type Orechnik.

La veille de cette attaque, Volodimir Zelensky avait prévenu que la Russie s'apprêtait à lancer ce type de missile sur l'Ukraine.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les ressortissants étrangers présents à Kyiv à quitter la ville, disant que la Russie se préparait à bombarder des installations industrielles de défense et des centres de commandement dans la capitale ukrainienne.

Dans un message publié sur Telegram après qu'un drone russe s'est écrasé sur un immeuble d'une ville roumaine proche de la frontière avec l'Ukraine, Volodimir Zelensky a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Il a également dit que la mise en œuvre des accords conclus avec les partenaires du pays en matière de défense aérienne ne devait pas être retardée.

L'état-major de Kyiv a dit que l'Ukraine avait frappé une raffinerie de pétrole russe dans la région de Volgograd et une station de pompage de pétrole dans la région de Iaroslavl.

La raffinerie a cessé ses activités et les dépôts de la station ont pris feu, a-t-il ajouté sur l'application Telegram.

Le gouverneur de la région russe de Volgograd a signalé des incendies dans une usine chimique et des installations énergétiques à la suite d'une attaque de drones ukrainiens.

L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les infrastructures énergétiques russes, doublant le nombre de raffineries de pétrole visées depuis le début de l'année, selon divers messages publiés sur les réseaux sociaux par des responsables russes.

(Anna Pruchnicka, Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 29 mai 16:33

    Zelensky voit beaucoup de chose une fois de plus pourrait on dire, il brûle d'impatience que l'otan et l'ue aillent chatouiller les russes ! Curieusement quand il a des drones qui terminent leur vol sur les pays baltes ou la Finlande, tout simplement il s'excuse et accuse les russes de les avoir déviés. Deux sont tombés à la frontière de la Roumanie et on sent ce jour dans les propos des va t'en guerre qu'ils appuieraient bien sur la gâchette

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank