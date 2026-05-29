La Russie prépare une nouvelle offensive de grande envergure contre l'Ukraine - Zelensky

La Russie prépare une nouvelle offensive de grande envergure contre l'Ukraine, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky, disant s'appuyer sur des données des services de renseignement.

Dimanche, Moscou a fait subir à la région de Kyiv, la capitale de l'Ukraine, l'un des bombardements les plus intenses depuis le début la guerre déclenchée il y a plus de quatre ans par Moscou, en utilisant notamment un missile balistique hypersonique à moyenne portée de type Orechnik.

La veille de cette attaque, Volodimir Zelensky avait prévenu que la Russie s'apprêtait à lancer ce type de missile sur l'Ukraine.

Lundi, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les ressortissants étrangers présents à Kyiv à quitter la ville, disant que la Russie se préparait à bombarder des installations industrielles de défense et des centres de commandement dans la capitale ukrainienne.

Dans un message publié sur Telegram après qu'un drone russe s'est écrasé sur un immeuble d'une ville roumaine proche de la frontière avec l'Ukraine, Volodimir Zelensky a appelé à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Il a également dit que la mise en œuvre des accords conclus avec les partenaires du pays en matière de défense aérienne ne devait pas être retardée.

L'état-major de Kyiv a dit que l'Ukraine avait frappé une raffinerie de pétrole russe dans la région de Volgograd et une station de pompage de pétrole dans la région de Iaroslavl.

La raffinerie a cessé ses activités et les dépôts de la station ont pris feu, a-t-il ajouté sur l'application Telegram.

Le gouverneur de la région russe de Volgograd a signalé des incendies dans une usine chimique et des installations énergétiques à la suite d'une attaque de drones ukrainiens.

L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les infrastructures énergétiques russes, doublant le nombre de raffineries de pétrole visées depuis le début de l'année, selon divers messages publiés sur les réseaux sociaux par des responsables russes.

(Anna Pruchnicka, Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)