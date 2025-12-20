La Russie poursuit sa campagne aérienne contre la région d'Odessa

(Actualisé avec précisions, contexte)

par Yuliia Dysa

La Russie a de nouveau bombardé samedi le port de Pivdennyi, dans le sud de l'Ukraine, ont déclaré les autorités ukrainiennes, Moscou poursuivant sa campagne de frappes aériennes sur la région d'Odessa le long du littoral de la mer Noire.

La Russie, qui a menacé de couper l'Ukraine de tout accès la mer, tire de manière quasi continue des drones et des missiles sur cette région dont les ports sont essentiels aux exportations de l'Ukraine et à ses approvisionnements en carburant.

Cette campagne de bombardements s'est intensifiée depuis plusieurs jours malgré les efforts diplomatiques déployés autour d'un projet de plan de paix américain pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Des négociateurs russes doivent rencontrer ce samedi en Floride des responsables américains.

L'attaque samedi contre le terminal portuaire de Pivdennyi a touché des réservoirs, a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien Oleksiy Kuleba sur la messagerie Telegram.

Un tir de missile a fait huit morts et au moins 30 blessés vendredi sur ce site des rives de la mer Noire.

Jeudi et vendredi, les forces russes ont aussi pris pour cible un pont sur l'estuaire du Dniestr près du village de Mayaky, à l'ouest d'Odessa, ont dit les autorités ukrainiennes.

Ce pont permet de relier des régions séparées par ce vaste estuaire et sert de route principale vers la frontière avec la Moldavie, plus à l'ouest.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qualifiant la situation de "difficile" dans la région d'Odessa, a accusé samedi la Russie de vouloir priver l'Ukraine d'accès à la mer Noire.

Viktor Mykyta, chef adjoint de son administration présidentielle, a pour sa part déclaré sur Telegram: "Privé de succès significatif sur le front, l'ennemi essaie de terroriser la population civile en créant de la déstabilisation intérieure. Ces plans sont évidents et nous nous y opposons efficacement avec la population d'Odessa."

L'Ukraine va créer autant de points de passage vers la Moldavie que nécessaire, "peu importe la vigueur avec laquelle l'ennemi essaie de détruire cette connexion", a-t-il ajouté.

Les autorités russes ne se sont pas exprimées sur ces attaques.

La Russie a mené la semaine dernière l'une de ses plus importantes attaques aériennes depuis le début du conflit contre la région d'Odessa, où des centaines de milliers d'habitants ont été privés d'électricité pendant plusieurs jours en raison des dégâts subis par les installations énergétiques.

Des frappes aériennes contre des ports ont aussi endommagé trois navires battant pavillon turc depuis le début du mois.

Le président russe Vladimir Poutine a promis de priver l'Ukraine d'accès à la mer Noire en représailles aux attaques de drones navals ukrainiens. L'Ukraine dit viser des pétroliers de la "flotte fantôme" russe permettant à Moscou de contourner les sanctions occidentales et de financer son effort de guerre.

(Yuliia Dysa, version française Bertrand Boucey)