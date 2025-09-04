La Russie nie toute interférence dans le système GPS de l'avion de Von der Leyen

Le gouvernement russe a rejeté jeudi les accusations selon lesquelles Moscou est à l'origine du brouillage du système GPS de l'avion qui transportait dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dénonçant de la "paranoïa".

Un porte-parole de l'exécutif européen a déclaré lundi que l'avion à bord duquel se trouvait Ursula von der Leyen pour se rendre en Bulgarie, première étape d'une tournée dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, avait perdu son signal GPS mais avait pu atterrir sans encombre. Les informations des autorités bulgares suggèrent une "interférence" de la Russie, a-t-il ajouté.

Ces accusations sont "fausses", a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Il s'agit d'une "paranoïa", a ajouté Maria Zakharova au cours d'un point de presse hebdomadaire.

(Reportage de Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova; version française Jean Terzian)