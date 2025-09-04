 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie nie toute interférence dans le système GPS de l'avion de Von der Leyen
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 04:05

Le gouvernement russe a rejeté jeudi les accusations selon lesquelles Moscou est à l'origine du brouillage du système GPS de l'avion qui transportait dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dénonçant de la "paranoïa".

Un porte-parole de l'exécutif européen a déclaré lundi que l'avion à bord duquel se trouvait Ursula von der Leyen pour se rendre en Bulgarie, première étape d'une tournée dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, avait perdu son signal GPS mais avait pu atterrir sans encombre. Les informations des autorités bulgares suggèrent une "interférence" de la Russie, a-t-il ajouté.

Ces accusations sont "fausses", a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Il s'agit d'une "paranoïa", a ajouté Maria Zakharova au cours d'un point de presse hebdomadaire.

(Reportage de Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank