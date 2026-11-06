La Russie mène des frappes dans plusieurs régions d'Ukraine

L'armée russe a mené des frappes dans plusieurs régions d'Ukraine contre des cibles utilisés à des fins militaires, a dit vendredi le ministère russe de la Défense.

Une installation de batteries de stockage d'énergie a été visée dans la région de Kyiv et un navire cargo a été frappé dans le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué le ministère.

Les agences de presse russes, citant le ministère de la Défense, avaient rapporté plus tôt que des bombardements avaient visé une centrale électrique située près de la ville de Soumy et une unité militaire dans la région de Zaporijjia.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)