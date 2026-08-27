La Russie menace d'attaquer des cibles militaires britanniques

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi que Moscou pourrait s'en prendre à des "cibles militaires" britanniques en Ukraine et en dehors du pays en réponse aux frappes ukrainiennes menées sur le territoire russe à l'aide de missiles de conception britannique.

Maria Zakharova a appelé Londres à renoncer à sa "position hostile" envers la Russie, sous peine de faire entrer le conflit en Ukraine dans une autre dimension.

La porte-parole a déclaré pendant la même conférence de presse que la Grande-Bretagne et la France "jouent avec le feu" en donnant à l'Ukraine l'accès à une technologie de pointe qui devrait lui permettre de fabriquer elle-même sous licence des missiles de croisière SCALP (Storm Shadow).

(Reportage de Dmitry Antonov ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)