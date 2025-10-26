La Russie informe Washington d'un essai final réussi de son missile de croisière à propulsion nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine face à la presse à Moscou le 23 octobre 2025, sur une photographie distribuée par l'agence étatique Spoutnik ( POOL / Vyacheslav PROKOFYEV )

La Russie a annoncé dimanche avoir informé Washington d'un essai final réussi de son missile de croisière à propulsion nucléaire, Bourevestnik, en pleine offensive en Ukraine et incertitude sur une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump.

"Les tests décisifs sont désormais achevés", a lancé le président russe, dans une vidéo diffusée par le Kremlin, lors d'une réunion avec des responsables militaires, en ordonnant de commencer à "préparer les infrastructures pour mettre en service cet armement dans les forces armées" russes.

"C'est une création unique que personne d'autre au monde ne possède", a assuré le maître du Kremlin, selon lequel le Bourevestnik ("oiseau de tempête" en russe) a une "portée illimitée".

Lors du dernier essai le 21 octobre, le missile Bourevestnik a passé dans l'air "environ 15 heures", en survolant 14.000 km, a précisé pour sa part le chef de l'Etat-major russe, Valéri Guérassimov, en ajoutant que "ce n'est pas une limite" pour cet armement.

- 'précision garantie' -

"Les caractéristiques techniques du Bourevestnik permettent de l'utiliser avec une précision garantie contre des sites hautement protégés situés à n'importe quelle distance", a-t-il affirmé.

Un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, à Washington depuis vendredi, a annoncé dans l'après-midi avoir "déjà informé" des responsables de l'administration Trump de cette réunion "où le président russe s'est fait présenter un rapport (...) sur les essais réussis du missile du type tout à fait nouveau Bourevestnik".

Vladimir Poutine avait annoncé le développement par l'armée russe de ces missiles, capables de surmonter selon lui quasiment tous les systèmes d'interception, en 2018, à l'époque pour faire face selon Moscou aux menaces des Etats-Unis.

Sept ans plus tard, l'annonce des tests finaux du Bourevestnik intervient alors que l'armée russe continue de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs en Ukraine, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.

- "dialogue constructif" -

Les négociations de paix entre Moscou et Kiev sont, elles, au point mort, malgré les efforts de médiation du président américain Donald Trump qui avait promis de mettre fin rapidement au conflit en Ukraine à son retour à la Maison Blanche en janvier.

Donald Trump a reporté mardi sine die un projet de rencontre tout juste annoncé avec Vladimir Poutine à Budapest, disant ne pas vouloir de discussions "pour rien" et les Etats-Unis ont imposé le lendemain de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

Samedi, il a réitéré qu'il ne "perdrait pas son temps" à programmer une nouvelle rencontre avec Vladimir Poutine sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Kirill Dmitriev, qui enchaîne depuis vendredi des rencontres avec des responsables de l'administration Trump, a dénoncé dimanche des "tentatives titanesques de saper tout dialogue entre la Russie et les États-Unis".

Selon lui, la Russie est disposée "à un dialogue constructif", mais "le respect" des intérêts russes et "l'éradication des causes profondes de la crise ukrainienne" devraient servir de base pour des "solutions justes".

Pour sa part, Vladimir Poutine a fait savoir dimanche qu'il ne voulait pas fixer de calendrier pour la fin des combats.

"Nous n'allons rien harmoniser avec les dates ou évènements quelconques (...), nous allons nous baser sur une rationalité militaire", a-t-il indiqué, lors de sa rencontre avec des responsables militaires.

Sur le terrain, une attaque de drones russe sur Kiev a fait dans la nuit trois morts et près d'une trentaine de blessés dont six enfants, selon le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.

En Russie, des attaques de drones et des frappes ukrainiennes ont fait dimanche un mort et 17 blessés dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov.