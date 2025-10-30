 Aller au contenu principal
La Russie frappe le réseau électrique ukrainien, sept morts signalés
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 23:38

(Actualise bilan)

La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une série d'attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant des restrictions d'électricité à l'échelle nationale et la mort de sept personnes, ont déclaré des responsables.

La Première ministre Yulia Svyrydenko a accusé Moscou de cibler le peuple ukrainien et les approvisionnements en électricité à l'approche de l'hiver.

"Son but est de plonger l’Ukraine dans les ténèbres. Le nôtre est de préserver la lumière", a déclaré Yulia Svyrydenko sur l’application Telegram. "Pour mettre fin à la terreur, nous avons besoin de davantage de systèmes de défense aérienne, de sanctions plus sévères et d’une pression maximale sur l’agresseur", a-t-elle ajouté.

Trois personnes ont été tuées dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a dit le gouverneur de la région, Ivan Fedorov. Une fillette a succombé à ses blessures dans la région de Vinnytsia, dans le centre du pays, a fait savoir le gouverneur régional.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dans son allocution quotidienne qu'un bombardement avait fait deux morts à Sloviansk dans la région de Donetsk, dans l'est du pays.

Les procureurs de la région de Donetsk ont quant à eux déclaré que des attaques russes avaient fait un mort à Kramatorsk.

A la suite de ces attaques, l'Ukraine a été contrainte de restreindre l'approvisionnement en électricité dans tout le pays.

Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé plus de 650 drones et 50 missiles dans la nuit. "Beaucoup ont été abattus, mais malheureusement, certains ont atteint leur cible", a-t-il écrit sur X.

Les attaques ont touché des installations énergétiques dans les régions du centre, de l'ouest et du sud-est de l'Ukraine, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Le ministère de l'Énergie a annoncé des restrictions nationales sur la fourniture d'électricité aux particuliers et aux industriels. Dans certaines régions, l'approvisionnement en eau et le chauffage ont également été perturbés.

Selon les autorités régionales, deux installations énergétiques de la région de Lviv, dans l'ouest du pays, ont été endommagées. DTEK, la plus grande entreprise énergétique privée du pays, a indiqué que ses centrales thermiques, réparties dans plusieurs régions, étaient la cible d'attaques.

(Rédigé par Anastasiia Malenko et Olena Harmash ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer et Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
