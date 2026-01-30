Etats-Unis: Honeywell finit 2025 en nette hausse, toujours porté par l'aérospatial

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Le conglomérat industriel américain Honeywell a publié jeudi un chiffre d'affaires en nette croissance au quatrième trimestre, toujours porté par la demande pour les technologies aérospatiales dans un contexte de boom mondial du transport aérien.

Sur cette période, le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a engrangé 9,8 milliards de dollars de ventes (+6% sur un an, +11% en croissance organique), selon un communiqué.

L'entreprise a dégagé un bénéfice net en fort repli à 295 millions de dollars, contre 1,28 milliard un an auparavant. Il a été pénalisé en particulier par une charge exceptionnelle liée à un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet, charge qu'il avait déjà annoncée en décembre.

Toutefois, rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 2,59 dollars (+17% sur un an).

Le groupe a par ailleurs indiqué que la séparation des activités d'automatisation et d'aérospatiale serait achevée au troisième trimestre 2026, plus tôt que le calendrier initial. Il a déjà réalisé la scission de son ancienne division matériaux avancés, cotée à la Bourse de New York depuis novembre.

Sur l'ensemble de 2025, son chiffre d'affaires est en croissance de 8% (+7% de croissance organique) à 37,4 milliards de dollars. Les revenus ont été tirés par quasiment toutes les divisions, sauf la branche de l'automatisation dans l'industrie, en repli.

Le bénéfice net a atteint 5,14 milliards de dollars l'an dernier, contre 5,7 milliards un an avant.

"Nous avons terminé 2025 avec un carnet de commandes record de plus de 37 milliards de dollars, ce qui nous place dans une position favorable pour 2026", s'est félicité Vimal Kapur, le PDG de Honeywell, cité dans le communiqué.

Pour 2026, la société a indiqué prévoir des ventes de 38,8 milliards à 39,8 milliards de dollars, avec une croissance organique comprise dans une fourchette de 3% à 6%.

Le bénéfice ajusté par action devrait s’établir entre 10,35 et 10,65 dollars, en hausse de 6% à 9%.