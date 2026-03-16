La Russie frappe Kyiv lors d'une rare attaque de drones en plein jour

La Russie a mené lundi une rare attaque de jour contre Kyiv à l'aide de drones qui semblaient avoir été modernisés, ont déclaré des responsables ukrainiens, alors que de multiples explosions secouaient la ville et que des débris de drones s'écrasaient sur la place principale de la capitale ukrainienne.

Les unités de défense aérienne ukrainiennes ont abattu 194 des 211 drones russes, a indiqué l'armée de l'air, ajoutant que cette attaque matinale était inhabituelle par sa temporalité et qu'elle impliquait différents types de drones visant la région centrale de Kyiv.

Les frappes de drones sur la capitale ukrainienne ont habituellement lieu de nuit, car les drones sont moins faciles à détecter dans l'obscurité.

"Une trentaine de drones de différents types visaient la région de Kyiv", a déclaré Youri Ihnat, porte-parole de l'armée de l'air, à la télévision ukrainienne.

"La mauvaise nouvelle, c'est que ces drones disposent de canaux de communication – des réseaux maillés et d'autres canaux – que l'ennemi peut utiliser pour les contrôler. La bonne nouvelle, c'est que presque tous ont été abattus", a-t-il ajouté.

Par le passé, la Russie a souvent eu recours à des drones préprogrammés, qui ne peuvent plus être pilotés une fois en vol, pour mener des attaques à longue portée.

Des experts étaient à pied d'œuvre sur les lieux pour identifier les types de drones utilisés, a précisé Youri Ihnat.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a déclaré que des débris de drones étaient tombés dans le quartier fréquenté de Chevchenkivskyi, au centre-ville, ainsi que dans deux autres quartiers dans l'ouest de la capitale. Des explosions ont secoué la ville tandis que les habitants se précipitaient vers les abris, ont rapporté des témoins à Reuters.

Des images télévisées de Reuters ont montré des policiers inspectant ce qui semblait être des débris de drones à côté du Monument de l'Indépendance, sur la place principale de Kyiv. Aucune victime n'a été signalée à Kyiv, ont indiqué les autorités.

La capitale russe, Moscou, a également été prise pour cible par des drones ukrainiens ces derniers jours.

Au cours du week-end, la Russie a abattu 250 drones ukrainiens se dirigeant vers Moscou, dans ce que les responsables ont qualifié de plus grande tentative d'attaque contre la capitale russe depuis au moins un an.

Lors d'une autre attaque russe lundi contre la région de Dnipropetrovsk, dans l'est de l'Ukraine, deux civils ont été tués et sept autres blessés, a déclaré le gouverneur régional.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdansk et Olena Harmash à Kiev ; version française Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)