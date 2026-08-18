La Russie et la Corée du Nord oeuvrent à un ordre mondial "nouveau et juste" - Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré à son homologue nord-coréen que leurs pays œuvraient à l'instauration d'un "nouvel ordre mondial juste", après l'aide de Pyongang à Moscou pour repousser une incursion ukrainienne sur le territoire russe.

Dans un message adressé à la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son Hui, Sergueï Lavrov a également réaffirmé l'engagement de Moscou à renforcer la coopération dans tous les domaines et à contribuer à la sécurité régionale et internationale, a indiqué mardi l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a envoyé environ 14.000 soldats en Russie fin 2024 pour aider Moscou à repousser une incursion ukrainienne de grande envergure dans la région de Koursk. Le président russe Vladimir Poutine a publiquement remercié Pyongyang pour son aide.

La Corée du Nord et la Russie continuent d'établir un "nouvel ordre mondial juste, fondé sur une véritable égalité et les intérêts nationaux", a déclaré le dignitaire russe dans son message, selon la KCNA.

"La participation des soldats de l'Armée populaire coréenne aux opérations visant à chasser la clique nazie ukrainienne et les mercenaires étrangers de Koursk est une preuve évidente de la tradition d'amitié militante forgée par les générations héroïques qui les ont précédés", a déclaré Sergueï Lavrov.

Depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, la Russie qualifie le gouvernement du président Volodimir Zelensky de "nazis" déterminés à persécuter les russophones en Ukraine. Volodimir Zelensky, qui est juif, et ses alliés occidentaux jugent ce qualificatif absurde.

La Corée du Sud et les pays occidentaux craignent que Pyongyang ne bénéficie de l'aide de Moscou pour le développement d'armes en échange de son soutien en Ukraine.

Au début du mois, le président ukrainien a déclaré que jusqu'à 50.000 soldats nord-coréens seraient envoyés en Russie dans le cadre d'un nouveau déploiement visant à accroître la pression militaire sur l'Ukraine.

Pyongyang a également fourni à la Russie des millions d'obus d'artillerie et de mortier, des missiles balistiques, de l'artillerie à longue portée et des systèmes de lance-roquettes multiples, selon des évaluations ukrainiennes et indépendantes.

(Reportage de Jack Kim; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)