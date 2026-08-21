La Russie est prête à envisager de nouvelles propositions pour l'Ukraine-haut diplomate

La Russie est disposée à prendre connaissance de nouvelles propositions pour un règlement du conflit en Ukraine à conditions que celles-ci soient établies selon les "réalités du terrain", a déclaré vendredi un haut diplomate russe.

Les négociations entre la Russie et les États-Unis visant à mettre fin au conflit en Ukraine, débutée en 2022 après l'invasion du pays par l'armée russe, sont largement au point mort en raison de la guerre menée par Washington en Iran.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a déclaré vendredi dans une interview accordée au média News.ru que les États-Unis s'étaient montrés disposés à engager un "dialogue constructif" et avaient fait preuve d'une "compréhension de la position de la Russie".

"À ce stade, ce qui importe davantage, c'est de savoir dans quelle mesure Washington est capable d'influencer les décisions du régime de Kyiv et de ses soutiens européens, qui rêvent toujours d'une 'défaite stratégique' de la Russie", a-t-il dit à ce média.

Le Kremlin a déclaré jeudi ne disposer d'aucune information concernant une éventuelle prochaine visite à Moscou des émissaires présidentiels américains Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont mené les négociations avec la Russie par le passé.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré le mois dernier que Washington était déterminé à contribuer à mettre fin à la guerre, à l'issue d'une rencontre à Manille avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Mais le responsable américain a averti qu'aucun accord rapide n'était en vue et que les États-Unis s'efforçaient de "trouver un terrain d'entente".

Sergueï Riabkov a déclaré que la Russie était prête à écouter les nouvelles idées de Marco Rubio et à poursuivre le dialogue avec Washington.

"La Fédération de Russie est prête à écouter toute proposition et idée raisonnable qui s'inscrive dans la lignée des objectifs fixés par le président russe et qui tienne compte des "réalités sur le terrain'", a-t-il déclaré.

Après quatre ans et demi de guerre, la Russie contrôle environ un cinquième du territoire ukrainien reconnu internationalement.

Sergueï Riabkov a par ailleurs laissé entendre que la Russie souhaitait vivement poursuivre les discussions avec les États-Unis sur les armes nucléaires, alors que le traité nucléaire New START, qui contraint les arsenaux stratégiques nucléaires des deux pays, a expiré en février.

"Nous restons ouverts à l'avenir à la recherche de solutions politiques et diplomatiques pour stabiliser ce domaine."

(Rédigé par Lucy Papachristou ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)