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États-Unis/ISM: La croissance du secteur des services s'accélère en mai
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 16:17

Une femme attend une table dans un restaurant de la gare de Grand Central

Une femme attend une table dans un restaurant de la gare de Grand Central

La croissance du ‌secteur des services aux Etats-Unis s'est accélérée en mai, les entreprises ​ayant passé des commandes et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et de hausses de prix dues à la guerre au Moyen-Orient, ​montre une enquête publiée mercredi.

L'indice PMI des services de l'Institute for Supply Management (ISM) a ​progressé à 54,5 le mois dernier, ⁠contre 53,6 en avril, tandis que les économistes interrogés par ‌Reuters prévoyaient un indice à 53,8.

Un chiffre supérieur à 50 indique une croissance du secteur des services, qui ​représente plus des ‌deux tiers de l'activité économique américaine.

La guerre déclenchée fin ⁠février à la suite d'une opération menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a gravement perturbé le transport des matières premières ⁠dans le détroit ‌d'Ormuz et entraîné une hausse des prix de produits ⁠tels que l'énergie, l'aluminium et les engrais.

L'indice des nouvelles commandes ‌reçues par les entreprises de services a bondi à ⁠57,3 en mai, contre 53,5 en avril, tandis ⁠que celui des stocks ‌du secteur a grimpé à 62,5, contre 53,1 le mois précédent.

L'indice ​des prix payés par les ‌entreprises pour leurs intrants a quant à lui progressé à 71,3 le mois dernier ​contre 70,7 en avril, signe que la flambée des prix du pétrole continuera de se répercuter sur le secteur des ⁠services.

L'indicateur des délais de livraison des fournisseurs a légèrement ralenti à 55,2, contre 56,8 en avril.

L'emploi dans le secteur des services est quant à lui peu évolué, s'établissant à 47,9 en mai contre 48,0 un mois plus tôt.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, ​édité par Sophie Louet)

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