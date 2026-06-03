États-Unis/ISM: La croissance du secteur des services s'accélère en mai

Une femme attend une table dans un restaurant de la gare de Grand Central

La croissance du ‌secteur des services aux Etats-Unis s'est accélérée en mai, les entreprises ​ayant passé des commandes et reconstitué leurs stocks en prévision de pénuries et de hausses de prix dues à la guerre au Moyen-Orient, ​montre une enquête publiée mercredi.

L'indice PMI des services de l'Institute for Supply Management (ISM) a ​progressé à 54,5 le mois dernier, ⁠contre 53,6 en avril, tandis que les économistes interrogés par ‌Reuters prévoyaient un indice à 53,8.

Un chiffre supérieur à 50 indique une croissance du secteur des services, qui ​représente plus des ‌deux tiers de l'activité économique américaine.

La guerre déclenchée fin ⁠février à la suite d'une opération menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a gravement perturbé le transport des matières premières ⁠dans le détroit ‌d'Ormuz et entraîné une hausse des prix de produits ⁠tels que l'énergie, l'aluminium et les engrais.

L'indice des nouvelles commandes ‌reçues par les entreprises de services a bondi à ⁠57,3 en mai, contre 53,5 en avril, tandis ⁠que celui des stocks ‌du secteur a grimpé à 62,5, contre 53,1 le mois précédent.

L'indice ​des prix payés par les ‌entreprises pour leurs intrants a quant à lui progressé à 71,3 le mois dernier ​contre 70,7 en avril, signe que la flambée des prix du pétrole continuera de se répercuter sur le secteur des ⁠services.

L'indicateur des délais de livraison des fournisseurs a légèrement ralenti à 55,2, contre 56,8 en avril.

L'emploi dans le secteur des services est quant à lui peu évolué, s'établissant à 47,9 en mai contre 48,0 un mois plus tôt.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, ​édité par Sophie Louet)