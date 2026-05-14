La Russie dit établir un "partenariat à part entière" avec les taliban

La Russie est en train d'établir un "partenariat à part entière" avec les talibans au pouvoir en Afghanistan et encourage les autres pays de la région à renforcer leur coopération avec Kaboul, a déclaré jeudi un haut responsable russe de la sécurité, selon des informations parues dans la presse.

La Russie est devenue l'année dernière le premier pays à reconnaître officiellement le gouvernement des taliban, au pouvoir depuis le retrait dans le chaos des dernières troupes américaines, en août 2021, après 20 ans de guerre.

L'agence de presse Interfax a cité le responsable russe Sergueï Choïgou, déclarant que la coopération avec Kaboul était importante pour la sécurité et le développement de la région.

Sergueï Choïgou, qui est secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, a déclaré que Moscou établissait un "dialogue pragmatique" avec les taliban, portant notamment sur la sécurité, le commerce, la culture et l’aide humanitaire.

Il s'exprimait lors d'une réunion avec ses homologues de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), un groupe de 10 membres comprenant la Chine, l'Inde, l'Iran, le Pakistan et plusieurs États de l'ex-Union soviétique.

L’OCS devrait relancer son groupe de contact avec l’Afghanistan, a ajouté Sergueï Choïgou.

Les taliban ont été déclarés hors-la-loi par la Russie en tant que mouvement terroriste en 2003, mais cette interdiction a été levée en avril 2025. La Russie estime nécessaire de coopérer avec Kaboul, car elle est confrontée à une menace sécuritaire majeure émanant de groupes militants islamistes basés dans une série de pays allant de l’Afghanistan au Moyen-Orient.

(Reportage par Reuters; Rédigé par Mark Trevelyan; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)