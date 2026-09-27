La Russie dit avoir frappé des infrastructures militaires et un navire en Ukraine

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses forces avaient mené pendant la nuit des frappes de drones contre des centres logistiques, des infrastructures portuaires et de transport, ainsi que des centres de communication et des navires que Moscou considère comme liés à l'armée ukrainienne.

Le ministère a précisé que les frappes avaient touché un centre de données à Kyiv, des centres logistiques dans les régions de Kyiv et d’Odessa, deux entrepôts de drones à Mykolaïv, le quartier général d’une base navale ainsi que celui du Service national des gardes-frontières d'Ukraine, quatre entrepôts militaires dans le port de Kilia, et un cargo transportant du matériel militaire et des biens à double usage à destination du port d’Odessa.

Reuters n’a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

(Reportage par Reuters; version française Florence Loève)