La Russie dit avoir déjoué un complot ukraino-britannique pour lui voler un chasseur MiG-31
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 06:57

Le service fédéral de sécurité russe (FSB) a déclaré avoir déjoué un complot préparé par des espions ukrainiens et britanniques pour inciter des pilotes russes à voler un avion de chasse MiG-31 équipé d'un missile hypersonique Kinzhal contre une récompense de 3 millions de dollars, a rapporté mardi la presse officielle russe.

D'après le FSB, cité par l'agence de presse RIA, le projet était que l'avion détourné se dirige en direction de la base aérienne de l'Otan à Constanta en Roumanie où l'appareil aurait alors été abattu par les systèmes de défense aérienne occidentaux.

L'agence de sécurité russe accuse l'Ukraine et la Grande-Bretagne d'avoir planifié une "provocation" de grande ampleur en utilisant un appareil détourné. A cette fin, a-t-elle ajouté, les services du renseignement militaire ukrainien ont cherché à recruté des pilotes russes en leur proposant 3 millions de dollars.

Des "mesures" ont été prises pour "contrecarrer" le projet ukraino-britannique, a indiqué le FSB, selon des commentaires rapportés par la RIA.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Présenté par Moscou comme hypersonique, le missile balistique Kinzhal est capable de voler à très grande vitesse et d'adopter des trajectoires le rendant compliqué à traquer et intercepter via des systèmes de défense aérienne.

La Russie présente de longue date la Grande-Bretagne comme l'un de ses grands ennemis, l'accusant d'attiser la guerre avec l'Ukraine et d'aider Kyiv à mener une série d'opérations en plein coeur du territoire russe.

Parmi les alliés de Kyiv dénonçant fermement l'invasion lancée par Moscou en février 2022, Londres a régulièrement prévenu que les services russes du renseignement tentaient de semer le désordre à travers la Grande-Bretagne et en Europe afin de nuire à la démocratie.

(Rédigé par Lydia Kelly à Melbourne, avec le bureau de Moscou; version française Jean Terzian)

