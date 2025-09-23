 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie dit avoir abattu des dizaines de drones en direction de Moscou
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 09:08

La défense antiaérienne russe a abattu entre lundi soir et mardi matin 33 drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou et des dizaines d'autres en Crimée annexée et dans des régions de l'ouest de la Russie, ont déclaré les autorités russes.

Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a déclaré dans une série de messages sur Telegram que la défense antiaérienne avait dû s'employer pendant une douzaine d'heures pour détruire des drones se dirigeant vers la capitale de la Russie.

Des vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport de Cheremetiovo, le plus fréquenté de Russie. La compagnie nationale Aeroflot AFLT.MM a dit qu'elle prévoyait de reprendre un programme de vols complètement normal d'ici la fin de la journée de mardi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré sur Telegram que ses unités antiaériennes avaient abattu 81 drones ukrainiens avant minuit (21h00 GMT) et 69 autres entre minuit et 07h00.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations.

Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol en Crimée, où stationne la flotte russe de la mer Noire, a déclaré qu'au moins six drones avaient été détruits près du port. Des débris ont provoqué un bref incendie sur un terrain vague.

Dmitri Miliaïev, gouverneur de la région de Toula au sud de Moscou, a pour sa part fait état de trois drones abattus, sans faire de victimes ni de dégâts.

Son homologue de la région de Belgorod frontalière de l'Ukraine, Viatcheslav Gladkov, a invité les parents d'élèves à garder leurs enfants chez eux et a annoncé la fermeture provisoire de deux centres commerciaux de la région.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank