La Russie dit avoir abattu des dizaines de drones en direction de Moscou

La défense antiaérienne russe a abattu entre lundi soir et mardi matin 33 drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou et des dizaines d'autres en Crimée annexée et dans des régions de l'ouest de la Russie, ont déclaré les autorités russes.

Sergueï Sobianine, maire de Moscou, a déclaré dans une série de messages sur Telegram que la défense antiaérienne avait dû s'employer pendant une douzaine d'heures pour détruire des drones se dirigeant vers la capitale de la Russie.

Des vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport de Cheremetiovo, le plus fréquenté de Russie. La compagnie nationale Aeroflot AFLT.MM a dit qu'elle prévoyait de reprendre un programme de vols complètement normal d'ici la fin de la journée de mardi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré sur Telegram que ses unités antiaériennes avaient abattu 81 drones ukrainiens avant minuit (21h00 GMT) et 69 autres entre minuit et 07h00.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations.

Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol en Crimée, où stationne la flotte russe de la mer Noire, a déclaré qu'au moins six drones avaient été détruits près du port. Des débris ont provoqué un bref incendie sur un terrain vague.

Dmitri Miliaïev, gouverneur de la région de Toula au sud de Moscou, a pour sa part fait état de trois drones abattus, sans faire de victimes ni de dégâts.

Son homologue de la région de Belgorod frontalière de l'Ukraine, Viatcheslav Gladkov, a invité les parents d'élèves à garder leurs enfants chez eux et a annoncé la fermeture provisoire de deux centres commerciaux de la région.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)