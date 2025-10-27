La Russie dit avoir abattu 34 drones ukrainiens qui visaient Moscou

Les systèmes russes de défense aériennes ont abattu 34 drones ukrainiens qui ont visé Moscou au cours d'une série d'attaques nocturnes, ont déclaré lundi matin les autorités russes, ajoutant que deux des quatre aéroports de la capitale russe ont été temporairement fermés pour des motifs de sécurité.

Ces drones ont été abattus en l'espace de six heures, à compter d'environ 22h00 heure locale (dimanche 19h00 GMT), a écrit le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, sur la messagerie Telegram.

Aucune information n'a été fournie sur de quelconques dégâts potentiels.

Il est rare que la Russie communique sur les répercussions des attaques menées contre son territoire par l'Ukraine, hormis quand des civils sont concernés.

Kyiv n'a effectué aucun commentaire dans l'immédiat.

