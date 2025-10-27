 Aller au contenu principal
La Russie dit avoir abattu 34 drones ukrainiens qui visaient Moscou
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 04:47

Les systèmes russes de défense aériennes ont abattu 34 drones ukrainiens qui ont visé Moscou au cours d'une série d'attaques nocturnes, ont déclaré lundi matin les autorités russes, ajoutant que deux des quatre aéroports de la capitale russe ont été temporairement fermés pour des motifs de sécurité.

Ces drones ont été abattus en l'espace de six heures, à compter d'environ 22h00 heure locale (dimanche 19h00 GMT), a écrit le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, sur la messagerie Telegram.

Aucune information n'a été fournie sur de quelconques dégâts potentiels.

Il est rare que la Russie communique sur les répercussions des attaques menées contre son territoire par l'Ukraine, hormis quand des civils sont concernés.

Kyiv n'a effectué aucun commentaire dans l'immédiat.

(Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

