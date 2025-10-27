La Russie dit avoir abattu 34 drones ukrainiens ciblant Moscou

*

Au total, 193 drones ukrainiens détruits, selon Moscou

*

Un mort et cinq blessés signalés dans la région russe de Briansk

*

L'Ukraine n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat

(Actualisé avec précisions et contexte)

La défense antiaérienne russe a abattu 34 drones ukrainiens se dirigeant sur Moscou et près de 160 autres visant d'autres régions du pays au cours d'une série d'attaques nocturnes ayant fait au moins un mort et cinq blessés, ont déclaré lundi matin les autorités russes.

Les drones visant la capitale russe ont été abattus en l'espace de six heures, le premier aux environs de 22h00 locale(dimanche 19h00 GMT), a écrit le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur la messagerie Telegram.

Aucune information n'a été fournie sur d'éventuels dégâts.

Il est rare que la Russie communique sur les répercussions des attaques menées contre son territoire par l'Ukraine, hormis quand des civils sont concernés.

Kyiv, pour sa part, n'a effectué aucun commentaire dans l'immédiat.

L'agence russe du transport aérien, Rosaviatsia, a précisé que deux des quatre aéroports de la capitale russe ont été temporairement fermés pour des motifs de sécurité.

Au total, 193 drones ont été abattus par la Russie, a indiqué le ministère de la Défense, dont 47 au-dessus de Briansk, une région du sud-ouest de la Russie, frontalière avec l'Ukraine.

Un drone ukrainien a touché un minibus, tuant le conducteur et blessant cinq passagers, a déclaré Alexander Bogomaz, gouverneur de la région Briansk, sur Telegram.

Près de quatre ans après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, la Russie s'emploie à détruire le système énergétique de l'Ukraine tandis que Kyiv cherche à mettre hors d'usage les raffineries de la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole.

La Russie et l'Ukraine démentent toutes deux cibler des civils, même si des milliers d'entre eux sont morts, en grande majorité des Ukrainiens.

(Reportage de Reuters à Moscou, rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)