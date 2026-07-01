La Russie bombarde des stations-service en Ukraine

(Actualisé avec autre attaque russe, frappe ukrainienne, contexte)

La Russie a bombardé au cours de la nuit cinq stations-service dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine, tuant une femme, a déclaré mercredi le gouverneur régional Oleksandr Hanja.

Trois autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté sur Telegram.

Les attaques russes contre les stations-service en Ukraine se sont intensifiées récemment, avec des frappes quasi quotidiennes signalées dans les régions de Zaporijjia, Soumy, Kharkiv et Dnipropetrovsk sur la ligne de front.

Une attaque de drone contre un autocar a par ailleurs fait deux morts et cinq blessés dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a dit le gouverneur régional Oleksandr Prokoudine.

L'Ukraine mène pour sa part une campagne de bombardements contre les infrastructures pétrolières en Russie, provoquant des pénuries d'essence.

Volodimir Zelensky a déclaré mercredi que l'armée ukrainienne avait bombardé pour la deuxième fois une raffinerie à Oufa, à plus de 1.300 km du front.

Le président ukrainien a aussi fait état d'une frappe contre une "installation stratégique" fabriquant des pièces pour missiles dans la région de Penza, à environ 600 km du front.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Anna Pruchnicka; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey, édité par Benoit van Overstraeten)